В Севастополе религиозных экстремистов не смущает СВО и жёлтый уровень опасности

29.08.2022  20:13 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Религиозный экстремизм, Россия, Севастополь, Скандал, Спецоперация


В Крыму задержали старейшин запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы», которые вели собрания и проповеди на конспиративной квартире через программу zoom.

Они собирали с прихожан вполне реальные деньги, а за организацию секты обоим грозит до 10 лет лишения свободы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму задержали старейшин запрещенной в РФ секты «Свидетели Иеговы», которые вели собрания и...

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По информации главка Следкома по Крыму и Севастополю, с мая 2019 года двое мужчин вели из квартиры в доме по улице Астана Кесаева в Севастополе онлайн-конференции с последователями и пропагандировали религиозные идеи объединения, признанного в России экстремистским.

Обоих задержали в конспиративной квартире, изъяли компьютерную технику и деньги, полученные от прихожан. В настоящее время им предъявлены обвинения, следствием устанавливаются все обстоятельства функционирования секты.

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