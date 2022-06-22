В Севастополе с боями утверждают новые правила застройки

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В Севастополе неделю обсуждают проект правил землепользования и застройки, который станет основополагающим для дальнейшего развития и облика агломерации города и его округи.

Противники нововведений считают, что ради курортного статуса авторы документа «перешагивают через горожан», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Обсуждение ПЗЗ проходит по очереди в каждом районе и везде вызывает бурю эмоций. В Нахимовском жителей возмутили парки и скверы на месте их домов, зоны рекреации вместо ИЖС и санитарные зоны памятников на личных участках. Негодование вызвало строительство сквера на месте кладбища защитников Севастополя по ул. Паршина, 29. По документам кладбище перестало действовать в 1967 году, а в 1987 его ликвидировали и перенесли захоронения на кладбище 5 км. По факту погост остался на месте, и севастопольцы посещали могилы близких еще несколько лет назад. Теперь часть кладбища отошла к управлению МВД, а часть обустраивается как общественное пространство.

«Следственный комитет разбирается по Паршина, 29. В части того, что не до конца были выполнены мероприятия по перезахоронению», – заявил директор Департамента архитектуры и градостроительства правительства Севастополя Максим Жукалов.

Он же попросил горожан не обвинять власти в попытке изъять земли, чтобы передать застройщикам, а объединяться для разработки комплексных планов развития территории, как уже делают в поселках Верхняя и Нижняя Учкуевка.

Коллективное обращение по переводу около 100 га земель в Байдарской и Варнаутской долинах из сельскохозяйственного назначения в рекреационное тоже является примером комплексного развития. Как и намерения жителей Фиолента перевести садоводческие кооперативы в зону жилой застройки, чтобы город мог заняться строительством инженерной инфраструктуры и социальных объектов.

Но больше всего горожан волнует тот факт, что, пытаясь сохранить зоны сельскохозяйственного назначения, власти, тем самым, могут готовить их под крупных девелоперов.

«Учитывали ли действительно состояние земли для того назначения, которое будет? Можно сейчас бесконечно друг друга бороть, но при этом окажется, что та земля, которую вы отвоюете для сельхозназначения – она непригодна, – сказала на слушаниях одна из выступающих. – Вы хотите превратить земли в дешевую сельхозземлю – для того, чтобы подешевле их купить застройщикам?».

Обсуждение ПЗЗ будет продолжаться еще два дня. Уже принято около 4 тысяч замечаний и предложений, которые рассмотрит специальная комиссия и примет решение, учитывать мнение собственников участков или нет.

В правилах землепользования и застройки определены границы территориальных зон и градостроительные регламенты. Согласно проекту, в Севастополе предлагается установить 40 типов территориальных зон. После их утверждения возводить многоэтажные объекты на землях ИЖС и выстраивать гостевые дома в садовых товариществах будет противозаконно и наказуемо.