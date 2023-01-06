В Севастополе с почестями похоронили морпехов, погибших в СВО

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В Севастополе проводили в последний путь морпехов, погибших в СВО – командира стрелкового взвода, гвардии лейтенанта Алексея Куликова и замкомроты, лейтенанта Дмитрия Клёпова.

В церемонии участвовало городское руководство, а также прибывшие из Москвы депутат Госдумы Андрей Турчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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У Алексея Куликова остались отец и мать, у Дмитрия Клёпова – мама и супруга.

Собравшиеся почтили и память гвардии старшего сержанта Андрея Арансона. Он служил в составе 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Погиб 22 года назад в Аргунском ущелье.