В Севастополе с завтрашнего дня запрещается выход из дома

31.03.2020, Севастополь, Виктор Орлов

Указ, обязующий жителей Севастополя не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также случаев следования к месту работы, – подписал исполняющий обязанности губернатора Михаил Развожаев.

«Разрешается следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания», – цитирует документ пресс-служба городского правительства.

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Ограничения не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

1 апреля будет переходный день, штрафовать завтра никого не будут, будет вестись разъяснительная работа о мерах контроля и наказания.

Напомним, на подъездах к Севастополю сегодня установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили.

Напомним, подобный режим самоизоляции введён уже в 40 субъектах РФ