В Севастополе школьница спела неофициальный имперский гимн

Виктор Орлов.  
08.01.2023 17:55
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Россия, Севастополь


Телеканал «Первый севастопольский» показал на праздники кавер на песню Константина Кинчева «Небо славян», который считается неофициальным гимном русских имперцев.

Композицию исполнила школьница София Земскова под аккомпанемент народного русского оркестра Садко. Мнения зрителей разделились – одни в восторге, другие, напротив, считают, что «Небо Славян» – не детская песня.


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