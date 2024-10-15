В Севастополе шпион СБУ получил 15 лет строгача

Иван Самойлов.  
15.10.2024 09:41
  (Мск) , Севастополь
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Война, Дзен, Крым, Россия, Севастополь, Спецслужбы, Украина


Вступил в законную силу приговор, согласно которому 15 лет в местах лишения свободы проведет житель Севастополя за государственную измену и работу на украинские спецслужбы.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили пресс-служб УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю

Вступил в законную силу приговор, согласно которому 15 лет в местах лишения свободы проведет...

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В ходе следствия было установлено, что задержанный еще 23 января прошлого года житель Севастополя по своей инициативе установил связь с СБУ, чтобы передавать сведения о расположении российских военных объектов.

«В ходе негласного сотрудничества фигурант предоставил в иноспецслужбу посредством электронной почты сведения о расположении воинских частей в г. Севастополе, фотоматериалы о местах базирования военных кораблей и подводных лодок Черноморского флота, боновых заграждений в севастопольских бухтах для использования этих сведений противником при подготовке атак беспилотными летательными и водными аппаратами ВСУ», – говорится в сообщении ФСБ.

В феврале этого года Севастопольский городской суд, исследовав доказательства дела, признал подсудимого виновным по ст. 275 УК РФ (Государственная измена в форме шпионажа) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на срок два года.

Осужденный не согласился с таким приговором и подал апелляцию. Тем не менее Третий апелляционный суд общей юрисдикции не нашел оснований для пересмотра решения первичной инстанции.

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