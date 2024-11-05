В Севастополе схвачен адепт нацизма и фанат нацбатов ВСУ

Любовь Смирнова.  
05.11.2024 19:17
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Дзен, Криминал, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Украина, экстремизм


Севастопольские полицейские задержали 54-летнего мужчину за демонстрацию в соцсетях нацистской символики и публикации недостоверных данных о деятельности ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

За нацистскую символику он проведет 5 суток в изоляторе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Севастопольские полицейские задержали 54-летнего мужчину за демонстрацию в соцсетях нацистской символики и публикации недостоверных...

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По информации пресс-службы МВД Севастополя, публикации в одной из соцсетей выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Личность автора установили быстро и тут же задержали.

«54-летний самозанятый, оказывающий услуги в рекламной сфере, на своей странице в соцсети публиковал символику запрещённых и признанных в Российской Федерации террористическими организаций, в том числе украинских неонацистских формирований.

Также он размещал материалы вражеских интернет-ресурсов о действиях ВС РФ на Украине, не соответствующие действительности», – уточнили в полиции.

За демонстрацию запрещенной символики суд назначил арест на пять суток, за перепечатки с вражеских ресурсов задержанному грозит штраф от 30 тысяч рублей.

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