В Севастополе схвачен адепт нацизма и фанат нацбатов ВСУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Севастопольские полицейские задержали 54-летнего мужчину за демонстрацию в соцсетях нацистской символики и публикации недостоверных данных о деятельности ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции.

За нацистскую символику он проведет 5 суток в изоляторе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

По информации пресс-службы МВД Севастополя, публикации в одной из соцсетей выявили сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Личность автора установили быстро и тут же задержали.

«54-летний самозанятый, оказывающий услуги в рекламной сфере, на своей странице в соцсети публиковал символику запрещённых и признанных в Российской Федерации террористическими организаций, в том числе украинских неонацистских формирований. Также он размещал материалы вражеских интернет-ресурсов о действиях ВС РФ на Украине, не соответствующие действительности», – уточнили в полиции.

За демонстрацию запрещенной символики суд назначил арест на пять суток, за перепечатки с вражеских ресурсов задержанному грозит штраф от 30 тысяч рублей.