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В Севастополе скончался 2-летний ребенок и еще один взрослый, раненые при сегодняшней ракетной атаке Украины. ПВО сбивало американские баллистические ракеты ATACMS, а кассетные боеприпасы упали на пляж Учкуевка на Северной стороне города, где находилось множество отдыхающих.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы. Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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«По Севастополю ударили американскими ракетами. Что там было сказано на этот счёт до? Сейчас лето – люди на пляжах. Как работает оповещение об опасности на пляжах?» – напоминает живущий в Севастополе писатель Платон Беседин.

Политтехнолог Андрей Перла, бывший советник губернатора Севастополя, требует неизбирательной мести:

«А вот за это в Киеве трупы должны складывать в штабели. Сотни тысяч трупов. На грудах щебня. В Киеве – и в каждом городе на правом берегу Днепра до самой польской границы. Никакой пощады и никакой остановки. Смерть нацистам».