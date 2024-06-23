В Севастополе скончался ребенок, раненый при атаке Украины

Виктор Орлов.  
23.06.2024 13:37
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


В Севастополе скончался 2-летний ребенок и еще один взрослый, раненые при сегодняшней ракетной атаке Украины. ПВО сбивало американские баллистические ракеты ATACMS, а кассетные боеприпасы упали на пляж Учкуевка на Северной стороне города, где находилось множество отдыхающих.

«Ситуация на Учкуевке тяжелая, туда отправлены все имеющиеся бригады скорой медицинской помощи. Часть людей уже доставлена в больницу, им оказывается вся необходимая помощь. Мобилизованы все силы.  Число обратившихся за медпомощью выросло до 22 человек», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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В Севастополе скончался 2-летний ребенок и еще один взрослый, раненые при сегодняшней ракетной атаке...

«По Севастополю ударили американскими ракетами. Что там было сказано на этот счёт до? Сейчас лето – люди на пляжах. Как работает оповещение об опасности на пляжах?» – напоминает живущий в Севастополе писатель Платон Беседин.


Политтехнолог Андрей Перла, бывший советник губернатора Севастополя, требует неизбирательной мести:


«А вот за это в Киеве трупы должны складывать в штабели. Сотни тысяч трупов. На грудах щебня. В Киеве – и в каждом городе на правом берегу Днепра до самой польской границы.  Никакой пощады и никакой остановки. Смерть нацистам».

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