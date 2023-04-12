В Севастополе собирают на памятник погибшему в Мариуполе замкомандующего Черноморского флота

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Друзья и сослуживцы заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе Андрея Палия, который погиб в Мариуполе в марте 2022 года, собирают средства на установку памятника герою в Парке Победы Севастополя. По завещанию, прах Палия был развеян над Черным морем, и могилы с надгробием для воздания памяти не осталось.

Как рассказала в эфире СТВ вдова замкома флота Алла Палий, о том, что мужу предстоит командировка в зону СВО, она не знала, но догадывалась.

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«Я не знала, и он бы мне не сказал, чтобы я не волновалась. Так, догадывалась, конечно, что, скорее всего, так и будет. Потому что он всегда говорил: «я буду со своими ребятами». Свои ребята – это его подчиненные. Именно поэтому он там был, потому что там были ребята, – подчеркнула Алла Палий.

– Узнала обо всем, когда уже все случилось. 19 марта ко мне приехали и сказали, что он погиб в Мариуполе. Андрея Николаевича не захоронили, его прах развеяли над Черным морем. Потому что он настоящий моряк. Может быть, это грубо звучит, но он не хотел под землю к червям – он хотел, как настоящий моряк, навсегда остаться с морем. По-моему, это нормальное желание».

Именем погибшего в Мариуполе замкома назван патрульный катер ЧФ и аудитория в высшем военно-морском училище им. Нахимова. Сейчас идёт сбор средств для установки памятника парке Победы.

«Может быть, скажу пафосно, но о погибших за Родину должны помнить все, потому что они герои, – считает Палий. – Его друзья решили, что он достоин того, чтобы установить бюст в парке Победы, и сейчас собираем средства на памятник».

После раздела Черноморского флота в 1993 году Андрей Палий отказался принимать присягу Украине, остался верен России уехав на Северный флот. Прошел Чечню, был комендантом Грозного, участвовал в 2008 году в операции России на территории Грузии, был участником российской кампании в Сирии.

19 марта 2022 года Палий получил смертельное ранени при обеспечении эвакуации из Мариуполя мирных граждан.