//exit;
28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко
 
Крым, Россия, Севастополь, Транспорт
Просмотров:

В Севастополе сорван график реконструкции важной трассы

В Севастополе провалили сроки реконструкции одной из самых важных автомагистралей города – Объездной дороги – Камышового шоссе, которое идет в объезд жилых массивов. В зимние месяцы из-за строительных работ здесь регулярно возникали «тянучки», однако с началом летнего сезона ситуация грозит обернуться настоящим транспортным коллапсом.

Реконструкция двухполосной трассы началась в декабре 2017-го года, но сегодня ее готовность составляет лишь 30%. Дорогу должны были сделать четырехполосной и сдать до 1 июня этого года, сообщает телеканал «НТС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Работы по Камышовому шоссе идут с отставанием от графика. Срок – конец мая – выдержан не будет. Связано это с тем, что некорректно были проведены изыскания, и во время выполнения работ грунт оказался не той категории. То есть, вместо мягкого, который можно черпать и вывозить, он оказался скальный», – заявил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Титов.

Примечательно, что ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на встрече с подрядчиком строительства ставил задачу сдать объект в срок: «Работы должны быть завершены к 31 мая 2019-го года. Пропускная способность вырастет, дорога превратится в четыре полосы, будут сделаны современные развязки, темп движения возрастет», – обещал Овсянников год назад.

Реконструкция Камышового шоссе финансируется за счет средств Федеральной целевой программы. На это запланировано 1,352 млрд. рублей. Теперь в правительстве надеются, что сдать объект получится к октябрю этого года – то есть, уже после сезона.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Февраль 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть