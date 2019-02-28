В Севастополе сорван график реконструкции важной трассы

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В Севастополе провалили сроки реконструкции одной из самых важных автомагистралей города – Объездной дороги – Камышового шоссе, которое идет в объезд жилых массивов. В зимние месяцы из-за строительных работ здесь регулярно возникали «тянучки», однако с началом летнего сезона ситуация грозит обернуться настоящим транспортным коллапсом.

Реконструкция двухполосной трассы началась в декабре 2017-го года, но сегодня ее готовность составляет лишь 30%. Дорогу должны были сделать четырехполосной и сдать до 1 июня этого года, сообщает телеканал «НТС», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работы по Камышовому шоссе идут с отставанием от графика. Срок – конец мая – выдержан не будет. Связано это с тем, что некорректно были проведены изыскания, и во время выполнения работ грунт оказался не той категории. То есть, вместо мягкого, который можно черпать и вывозить, он оказался скальный», – заявил директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Севастополя Игорь Титов.

Примечательно, что ранее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников на встрече с подрядчиком строительства ставил задачу сдать объект в срок: «Работы должны быть завершены к 31 мая 2019-го года. Пропускная способность вырастет, дорога превратится в четыре полосы, будут сделаны современные развязки, темп движения возрастет», – обещал Овсянников год назад.

Реконструкция Камышового шоссе финансируется за счет средств Федеральной целевой программы. На это запланировано 1,352 млрд. рублей. Теперь в правительстве надеются, что сдать объект получится к октябрю этого года – то есть, уже после сезона.