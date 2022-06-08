В Севастополе создадут детский лагерь уровня «Артека»

08.06.2022  19:46 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Туризм


Реконструкция детского лагеря «Омега», восстановление здания библиотеки им. Толстого и Дворца культуры в селе Андреевка войдут в новую редакцию госпрограммы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2027 года.

Такое решение приняли на заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Реконструкция детского лагеря «Омега», восстановление здания библиотеки им. Толстого и Дворца культуры в селе...

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По словам вице-губернатора Севастополя Игоря Михеева, из-за аварийного состояния культурный центр в Андреевке функционирует на четверть, а библиотека им. Толстого – в половину от своих возможностей. Причем здание библиотеки является объектом культурного наследия Севастополя, и о его сохранности вопрос поднимался на уровне президента РФ. Однако ни в Минэкономразвития, ни в Минкультуры заявок на включение этих объектов в федеральные программы нет.

«Проект научной документации разработан и уже пересчитан с учетом текущего уровня цен, – заверил Михеев. – Здание, конечно, требует ремонта и требует поддержки, потому что объект важный для города Севастополя».

Еще один дорогостоящий проект – реконструкция детского оздоровительного лагеря «Омега». Объект закрыт с 2012 года. В его нынешнем состоянии принимать детей нельзя, тогда как инфраструктура и расположение практически в центре города позволяют сделать на его базе круглогодичный центр с возможностью приема до 5 тысяч воспитанников в год, включая детей с особенностями развития и маломобильных категорий. Этот проект нашел отклик и у комитета Совфеда, и у министерств.

Более того, Министерство просвещения предложило увеличить емкость лагеря в разы, чтобы одновременно принимать в нем больше 300 детей, и применить в нем образовательные программы уровня «Артека». Тем более, что для патриотического воспитания Севастополь имеет все ресурсы и опыт, который правительство предложило реализовать в виде специальной четырехдневной экскурсионной программы для школьников со всей России в рамках федерального проекта «Творческие люди».

Все заявки правительству Севастополя необходимо подать до 28 июня, когда начнут верстать проект федерального бюджета на 2023 год.

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