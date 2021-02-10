В Севастополе спасли от вырубки остатки рощи фисташек: Почему это похоже на пиар

10.02.2021, Севастополь, Марина Леонова

Власти Севастополя объявили о победе в суде, где оспаривалась застройка рощи фисташек недалеко от бухты Омега. Краевед Марина Леонова рассказывает, почему эта победа является пирровой и больше похожа на пиар депутатов и чиновников.

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На конфликтном участке фирма-застройщик «Декор» намеревалась построить очередную 11-этажную башню – в квартале, который уже получил неформальное название «гетто»: настолько плотная и разноформатная застройка из домов-башен там сложилась, что иных ассоциаций не возникает.

При всем том, у микрорайона и его десятков тысяч жителей практически не существует зеленых рекреационных зон: доступны только Динопарк и сквер им Павла Корчагина, не считая прибрежной полосы вдоль пляжа Омега, представляющей собой променад длиной 800 метров без озеленения. И с точки зрения отстаивания права севастопольцев на крошечный незастроенный участок приморской степи с роскошными фисташками решение Арбитражного суда, безусловно, победа. И я бы рада праздновать эту победу, но у меня есть несколько вопросов, уж не знаю к правительству ли города и его департаментам или к Вселенной. И эти вопросы не дают мне уверенности в том, что это реальная победа. Или же только пиррова?

Если обратиться к истории вопроса освоения земель между бухтами Круглой и Абрамовой, то стоит вспомнить, что этот участок земли изобилует следами прошлых эпох, и там действительно сложился очень интересный природный и исторический ландшафт. Вполне логичной и интересной была тема открытия там Археологического парка, где наверняка, нашлось бы место и редким фисташкам, и все еще частично сохраняющимся можжевельникам. Но нет… Земля была раздерибанена, и теперь местному населению остается пожинать плоды этого дерибана и нерегулярной застройки, если иметь в виду отсутствие генерального плана развития города.

В таком аспекте отвоевание фисташковой «рощи» – заслуга тех, кто приложил усилия, получив взамен отличный пиар-ход. Почему я смею утверждать про пиар и беру слово «роща» в кавычки? Ну потому, что давно живу в этом микрорайоне, люблю гулять там и потому наблюдаю процессы освоения земель в онлайн режиме. В связи с этим могу утверждать, что вряд ли кто-то из большинства севастопольцев, аплодирующих такой победе, представляет, что рощи как таковой уже давно нет: осталось несколько деревьев и, насколько удается мне рассмотреть, лучшие представители фисташек остались за чертой планирующейся застройки. Основная масса вокруг и около – лох серебристый. Судя по фото с высоты, можно предположить, что несколько десятков деревьев фисташки осталось за забором, но они не читаются.

Роскошные фисташки за пределами спасённых остатков рощи

Взгляните сами на фрагмент кадастровой карты, которая доступна всем и каждому: участок 9961 – этот тот самый, отведенный под многоэтажную застройку – жилой комплекс «Акрополь». Кстати, назначение земель четко указано в справке, которая всплывает при наведении курсора на этот участок. Но взгляните внимательнее, и вы увидите, что большая часть рощи уже давно погибла под уже реально существующей мало- и многоэтажной застройкой, и все еще незастроенные земли также разделены и имеют владельцев, которые активно их осваивают.

И в ходе дележа земель, и в ходе предыдущей застройки никто и никогда не поднимал так остро этот вопрос – вырубку фисташковой рощи. Поэтому само столь претенциозное освещение этой проблемы для меня теперь является поводом для размышления: не манипуляция ли общественным сознанием была эта быстротечная война? Ради рощи или таки ради земель, которые были отданы не тому человеку? Это раз.

Два. Пока в Севастополе не будет генерального плана, в котором будет отведено место не только многоэтажкам, но и общественным пространствам в соответствии с нормами для озеленения городских территорий (а есть ли они? В Москве для разноэтажной застройки норма составляет 5 квадратных метров, а в Севастополе?) и Правилами создания, охраны и содержания зеленых насаждений на территории города, странно было бы радоваться такому факту: ведь каждый может рассуждать с высоты своего менталитета и определять, где будет стоять дом, где голая степь, где будет парк из фисташек.

Три. Городу пора определиться с приоритетами и направлениями развития: либо мы база ВМФ и закрываемся, прекращаем продажу жилья и земель иногородним, либо мы туристический центр, и в связи с этим выстраиваем градостроительную политику, где обязательно должно быть место природным и рукотворным паркам, либо мы участок земли, куда стремятся пенсионеры всей России, и потому нет смысла тратиться на благоустройство.

Сергей Смирнов, чиновник городского правительства, уже заявил о том, что отвоеванный участок земли будет отдан под развитие туризма. Я готова я кричать «ура!». Но, смотрим на карту дальше в сторону бухты Омега, где когда-то начали строить аквапарк, который по неизвестным мне причинам так и не случился.

Чудом на этой территории тоже остались молодые и старые фисташки, сохранились остатки древнегреческой усадьбы, а растущий здесь в обилии камыш указывает на наличие подпочвенных вод.

И, казалось бы, что логично объединить участки с фисташками в один проект для восстановления того самого природного парка и передачу его под рекреационные цели. Но, смотрим внимательно на ту же кадастровую карту от приснопамятной фисташковой рощи в сторону пляжа Омега и читаем назначение соседнего участка по другую сторону дороги: гостиничная застройка. Не пойму, чем несколько десятков фисташек по одну сторону дороги заслужили большего и по праву достойного внимания, чем их собратья по другую сторону дороги? Или они уже не такие краснокнижные? Про эти фисташки и целевое назначение земель, вплотную примыкающих к береговой полосе, почему-то никто не кричит и не воюет. Это четыре.

Пятое. Остается только наблюдать за тем, кем будут осваиваться драгоценные земли между двумя бухтами. И у меня нет никакой уверенности, в том, что отвоевание нескольких деревьев – это реальная цель. Пиррова победа – единственно стойкое ощущение от результатов войны с застройщиком.

Шестое. Все молчат про уничтожаемые можжевельники.

Вопросов, как видите, много, Ответов у меня нет.

Кстати, очень активно ведутся работы на многоэтажном недострое на участке пляжа Омега: то ли разбирают, то ли… Моя интуиция подсказывает, что второе.