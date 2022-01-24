В Севастополе срубили краснокнижное дерево, чтобы успеть освоить бюджет

24.01.2022  17:53 (Мск), Севастополь,
Виктор Орлов.  
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Д.Б., Крым, Россия, Севастополь, Экология


Большую краснокнижную фисташку срубили рабочие в Севастополе при строительстве пешеходной дорожки к пляжу «Адмиральская лагуна». Уничтоженное дерево обнаружили возмущенные горожане вскоре после новогодних праздников.

«Заказчик Автодор и исполнитель ООО «М-Инженеринг» так спешили освоить перед Новым годом! Как проект прошел стройэкспертизу без дендроплана и подеревной съемки, без порубочного билета? Нет даже информационного стенда об этой стройке! Где стройнадзор?» – возмущается жительница Севастополя Элина Орёл.

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Так выглядела уничтоженная фисташкаДерево срубили, хотя можно было перенести дорожку на метр в сторону

Интересно, что уничтожение краснокнижного дерева произошло вскоре после принятия заксобранием Севастополя закона об охране зеленых насаждений. Инициатива была представлена губернатором Михаилом Развожаевым и преподносилась как большое достижение в борьбе с хаотичной вырубкой деревьев в Севастополе.

«Подобный закон в Севастополе не могли принять на протяжении семи лет», – отрапортовало тогда городское правительство.

Однако, как показала практика, нововведение от губернатора Развожаева работает только на бумаге.

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