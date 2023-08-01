В Севастополе тренершу по экзотическим танцам пристыдили за танец-челендж на столбе

Любовь Смирнова .  
01.08.2023 16:16
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Культура, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Скандал, Спорт


Танец на фонарном столбе вместо пилона обошелся приводом в полицию для тренера по пол-денсу в Севастополе.

Женщина записала видео танца и выложила в соцсети, что некоторые горожане восприняли как дискредитацию моряков-черноморцев, ведь свои акробатические этюды спортсменка выполнила на Приморском бульваре рядом с Памятником затопленным кораблям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Танец на фонарном столбе вместо пилона обошелся приводом в полицию для тренера по пол-денсу...

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После резонанса, который вызвал ролик с танцем на фонарном столбе, танцовщицей занялись сотрудники полиции. Установить личность не составило труда – женщина разместила видео на своей странице и со своим логотипом, поскольку явно рассчитывала на резонанс.

Правда, в беседе с полицейскими она пояснила, что сейчас в соцсетях такой челендж – спортсмены по пол-денсу со всего мира выполняют трюки в своих городах на фоне известных достопримечательностей или памятников. И именно эту цель преследовала спортсменка, выполняя трюк на фонарном столбе. И само действо происходило 23 июля, а не 30-го в День ВМФ, в чем ее упрекнули севастопольцы.

«Я хочу принести извинения, если мои действия вызвали такой резонанс. Не ставила целью кого-то оскорбить или обидеть, только поддержать спортивное движение пол-денсеров всего мира», – отметила тренер.

Полицейские провели с ней беседу за антисоциальное поведение, а в социальных сетях подчеркивают, что там же не считают зазорным загорать и купаться дамы далекие от эстетического совершенства и это не вызывает общественного порицания. Как и танцы, выступления музыкальных групп, спящие пьяные на лавочках. Видимо причина в том, что пол-денс не является стриптизом, как решили многие, а спортивной дисциплиной и требует отменной физической подготовки.

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