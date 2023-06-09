В Севастополе учредили памятную дату в честь героического события 1942 года

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В Севастополе решили внести в календарь памятных дат города 24 марта – второго в истории Великой Отечественной войны военного парада, с которого военнослужащие отправлялись на передовую.

В память об этом на месте проведения парада проводится военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Представляя законопроект о памятной дате в Заксобрании Севастополя, депутат Вячеслав Горелов напомнил, что 24 марта 1942 года бойцы 25 Краснознаменной Чапаевской ордена Ленина стрелковой дивизии уходили на фронт прямо из парадного строя.

«Исключительно важная дата в истории города Севастополя. И по большому счёту, в истории нашей страны. Потому что касается легендарной 25-й Чапаевской дивизии, которая была сформирована в 1918-м году. Непосредственное участие в формировании дивизии принимал легендарный комдив Чапаев Василий Иванович. И после гибели Чапаева она получила его имя», – пояснил Горелов.

Начало Великой Отечественной войны 25-я Чапаевская дивизия встретила на берегу Дуная, затем отступила в Одессу, и к концу 1941 года оказалась в Севастополе. В марте 1942-го 25-я Чапаевская дивизия отметила 24-ю годовщину создания, и местом для праздничного парада выбрали Мартыновский овраг, где располагался полевой командный пункт. 24 марта такой парад состоялся. В полутора километрах от Мартыновского оврага проходила линия фронта, куда бойцы и отправились сразу после шествия.

Защищая Севастополь, дивизия прекратила свое существование. Ее ветераны продолжали собираться в Мартыновском овраге каждый год в марте, а после воссоединения Крыма и Севастополя с Россией музей героической обороны и освобождения Севастополя начал проводить военно-исторический фестиваль «Мартыновский овраг».

«Во время этого фестиваля проходят две реконструкции: реконструкция самого парада и реконструкция боя за оборону Севастополя. Выезжает музей героической обороны, выставляет стенды, посвященные 25-й Чапаевской дивизии, выставляет уникальные материалы из своих фондов. И вот есть предложение такую дату внести в перечень памятных дат города Севастополя. При этом хотел бы заметить, что в нашем распоряжении есть заключение музейного историка мемориального комплекса «35 Береговая батарея» и письмо музея героической обороны, довольно длинное, но я прочту следующую фразу: «за годы Великой Отечественной войны в боевой обстановке было проведено всего два парада – в ноябре 1941 года на Красной площади и в марте 1942 года в Севастополе», – подчеркнул Горелов.

Он добавил, что на территории Мартыновского оврага также находится захоронение героев первой обороны Севастополя и памятник начальнику инженерных войск Приморской армии Гавриилу Кедринскому.

«В общем, когда возникла идея разместить там глэмпинги, это вызвало абсолютно закономерное возмущение севастопольцев, и сейчас достигнута договоренность о том, чтобы создать объект культурного наследие – достопримечательное место, памятник военной истории в 1854-55 годов, 1941-1942 года Мартыновский овраг, чтобы ни у кого не возникало желания разместить там какие-то очередные объекты досуга», – заключил Горелов.

Напомним, Севприроднадзор решил отдать Мартыновский овраг в аренду на 20 лет для организации туристической зоны без капитального строительства – палаточных городков, кемпингов, глемпингов.