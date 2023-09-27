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В Севастополе на 21-летнего заукраинца завели уголовное дело за надругательство над государственным флагом.

Помимо неуважения к государственным символам, молодой человек аэрозольным баллончиком наносил изображение украинского флага на стены общественных зданий в поселке Кача, а свои художества фотографировал и отправлял в соцсети и мессенджеры как символ «ждунизма» в городе-герое, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Молодого балбеса задержали в августе, после того, как он возле памятника Ф. Клокачеву в Артиллерийской бухте города несколько раз пнул российский флаг, что запечатлели камеры наблюдения, и вызвало недовольство прохожих. На камеру молодой человек заявил, что Севастополь – это Украина, но позже от своих слов отказался.

За публичные высказывания, направленные на дискредитацию Вооружённых сил РФ, на него составили протокол, и суд вынес решение о штрафе в размере 40 тысяч рублей. Но в дальнейшем оперативники выяснили, что у молодого человека нелюбовь только к российскому флагу – украинский он изображает на всем, что попадается под руку, но тайком.

«Подозреваемый с помощью аэрозольного баллончика тайком наносил символику украинских националистов на различные объекты инфраструктуры, расположенные в посёлке Кача. Рисунки правонарушитель фотографировал на смартфон с целью дальнейшего распространения в социальных сетях и мессенджерах», – сообщили в полиции Севастополя.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.