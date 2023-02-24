В Севастополе упрекают сенатора Ковитиди за искажение истории Русской весны

Фильмы и книги, посвященные событиям 2014 года, зачастую не упоминают, что Русская весна началась с многотысячного митинга в Севастополе, где был избран лидер восстания Алексей Чалый. Вместо этого авторы искаженных хронологий предпочитают сосредоточиться лишь на столкновениях возле парламента Крыма в Симферополе и последующее занятие Верховного совета российским спецназом.

Такую позицию в эфире телеканала НТС обозначил депутат заксобрания Севастополя Вячеслав Горелов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Более 30 тысяч человек вышли на площадь им. Нахимова 23 февраля на митинг Народной воли, где избрали народного мэра Алексея Чалого и объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Киева. 24 февраля на основании этого было принято решение о создании координационного совета, а 25 февраля – об отправке вернувшихся накануне с Майдана бойцов «Беркута» на северные рубежи полуострова. Однако все эти события теряются в конвейере изложений, выводя на первый план митинг в Симферополе 26 февраля с последующим захватом зданий Совмина и Верховного совета «вежливыми людьми» и поднятием российского флага над ними утром 27 февраля.

«В 2016 году в студии у Бориса Корчевникова было обсуждение фильма «Крым. Путь на Родину», снятого накануне журналистом Андреем Кондрашовыи. Я тогда встал и сказал, что огорчён тем, что в этом фильме роль Севастополя и севастопольских событий отражена неправильно и не пропорционально. Автор этого фильма согласился с моими замечаниями, сказал, что действительно, так получилось. И в тот вечер я ещё раз с ним разговаривал, предложил сделать новую работу, оставил свой телефон. Уже находясь в Севастополе перезвонил сам, трубку не брали. На сообщения не отвечали, и мне стало понятно, что та версия, которая вышла, она уже выстрелила и стала официально признанной. Случайно это произошло, или не случайно – я судить не берусь», – подчеркнул Горелов.

«Я хочу сказать, что некоторая интерпретация событий в Севастополе появилась раньше, в сентябре 2014 года. Мне привезли книгу из Москвы, авторами которой были некто Григорьев и сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. И в этой книге Севастополь упоминается только на одной странице. Думаю, что нужно к десятилетию выпускать книгу, посвящённую событиям в Севастополе, основанным на севастопольских документах. Возможно, не только книгу, но и видео какое-то».

Еще одним недооцененным моментом Горелов назвал решение Совета федерации 1 марта 2014 года делегировать президенту РФ право использовать Вооружённые Силы за пределами Российской Федерации.