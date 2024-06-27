В Севастополе установят 600 бетонных укрытий – как в Белгороде

В Севастополе не будут закрывать доступ на пляжи, находящиеся вблизи военных объектов. По примеру Белгородской области, в открытых зонах отдыха установят бетонные укрытия, которые показали себя надежной защитой от попадания снарядов и осколков. Об этом в эфире «СТВ» сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы не будем закрывать пляжи. Очевидно, что это будет очень тяжело сделать, и ни к чему не приведёт, кроме скандалов и противостояния, которые, собственно, не повысят эффективность и защищённость. Но, конечно, особенно с маленькими детьми, пожилым людям не рекомендуем этими пляжами пользоваться. Есть другие пляжи в Севастополе, до которых есть возможность добраться, где поблизости объекты капитального строения, и достаточно зайти в кафе, магазин, в подвальное помещение, цокольное – любое. Такие пляжи есть», – заверил губернатор и пояснил что речь идет о пляжах на Северной стороне города.

Он сообщил, что в течение 40 дней город закупит и установит порядка 600 бетонных укрытий, которые сертифицированы и прошли проверку на прочность. Половина предназначена для остановок общественного транспорта на открытых территориях, половина – в местах отдыха, удаленных от зданий и сооружений, в том числе вдоль береговой линии.

Развожаев заверил, что «внутренняя линия безопасности» будет обеспечена громкой связью для оповещения сигналами гражданской обороны и своевременной эвакуации граждан.

«600 таких укрытий будем ставить в общественное пространство. Географию надо расширять, будем ещё добавлять. Понятно, что на период, пока есть в них потребность. Потом, скорее всего, эти объекты придётся убрать. Но сегодня любая возможность, что позволить спасти жизнь. Должна быть использована», – заключил губернатор.