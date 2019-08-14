В Севастополе увековечат «вежливых людей»

14.08.2019, Севастополь, Иван Потемкин

Памятник «вежливым людям» будет установлен в Севастополе рядом с собором Петра и Павла в центре города.

Памятник уже завезен, но еще не освобожден от целлофана, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Судя по форме и надписи на постаменте скульптура воспроизводит знаменитый интернет-мем 2014 года: «Спасибо, что я больше не кіт». Он начал распространяться после снимка, сделанного в Балаклаве в феврале 2014 года, когда туда зашли российские войска, чтобы блокировать украинские пограничные части.

В небольшом сквере рядом с будущим памятником собираются установить также две новых скамейки с козырьками. Однако неизвестные уже написали на одном из козырьков на украинском языке: «Крым — Украина».

В 2016 году памятник «вежливым людям» был установлен в Симферополе. Это скульптурная композиция из фигур российского солдата и девочки с котом.