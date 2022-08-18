В Севастополе уверены – Русской армии нельзя ограничиваться Украиной

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Новости Украины

Возвращение России ее исторических земель не должно ограничиваться Украиной – под большим вопросом территория Польши, которая входила в состав Российской империи.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил председатель Русской общины «Соболь» Владимир Тюнин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Тюнина, забывать о том, что Польша – бывшая часть России, не стоит.

«Никакой Польши – это русская земля. Польша боится того, что Россия может сказать: «Подождите, какая Польша? Польша была в составе Российской империи». Давайте вспоминать исторические эти факты, давайте вернем и Польшу сюда, и так далее», – заявил Тюнин.

Между тем, по мнению экс-представителя президента Украины в Севастополе Ивана Ермакова, как только российская армия возьмет под контроль Донбасс, Киев объявит очередную унию с Варшавой:

«Польша в ближайшее время, как только мы перейдем границу Донбасса, заберем Донбасс – плохо, что остановились, никак не дойдем, – совершенно другие мотивы начнутся, и не зря Дуда приезжал, обнимался и целовался с Зеленским. Я думаю, что они объединятся в союз, и эта Западная Украина точно перейдет туда, под польскую власть».