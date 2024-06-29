В Севастополе вновь раненые: Украина била по Балаклавской ТЭС

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Спустя почти неделю Украина предприняла новую попытку ракетного удара по Севастополю. На этот раз объектом атаки была Балаклавская ТЭС – одна из двух электростанций, построенных Россией после 2014 года для обеспечения энергетической независимости Крыма от Украины, перекрывавшей поставки света и воды на полуостров.

Несколько недель назад электростанция уже подвергалась налету дронов, тогда один из БПЛА спикировал на находящуюся рядом с ТЭС подстанцию, и это вызвало веерные отключения в Севастополе.

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Сегодня ПВО удалось сбить украинские ракеты, однако среди местных жителей есть трое раненых от падения осколков, повреждено также несколько частных домов, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Известно также о двух посеченных осколками автомобилях.

После трагедии в Учкуевке в больницах Севастополя и Москвы остаются 43 пострадавших, среди них есть люди в тяжелом состоянии, включая детей.

Работа ПВО одновременно с Севастополем также фиксировалась в районе мыса Тарханкут, но там обошлось без пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры.