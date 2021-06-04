В Севастополе возбудили уголовное дело на украинскую фирму

04.06.2021, Севастополь, Виктор Орлов

В Севастополе возбуждено уголовное дело по мошенничеству пайщиков заброшенной на уровне котлована стройки жилых домов на улице Парковой.

Речь идёт о кооперативе «Парковый-14». Возведением нескольких корпусов здесь занималась фирма «Тонус Плюс», которая собрала деньги и «заморозила» строительство, при этом в 2014 году отказалась перегистрироваться по российским законам, зато впоследствии оформила регистрацию в Киеве и даже открыла представительство в Москве, получив право на деятельность по всей РФ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Пресс-служба прокуратуры Севастополя при этом сообщила, что по необоснованным причинам полиция долгое время затягивала возбуждение уголовного дела.

«Указанные 3-х секционные дома подлежали вводу в эксплуатацию еще до марта 2014 года, однако строительные работы приостановлены на начальном этапе, в результате чего более 100 семей длительное время не могут реализовать свое право на жилые помещения… Несмотря на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, должностными лицами территориального отдела полиции неоднократно принимались необоснованные решения об отказе в возбуждении уголовного дела, которые прокуратурой отменены. По требованию надзорного ведомства отделом МВД России по Гагаринскому району 02.06.2021 возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», – говорится в сообщении прокуратуры.