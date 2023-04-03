В Севастополе возник спор вокруг здания католического костёла

Вернуть городу здание католического костела за ненадобностью римско-католической общине Севастополя предложил председатель русской общины «Соболь» Владимир Тюнин.

Вот уже пять лет здание стоит в запустении и без малейшего намека на ремонт, поскольку община не может решить с городом вопрос границ земельного участка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Раньше по закону было так, что если человек, получивший земельный участок для строительства в течение 3 лет не начинает строительство, у него власть имела право изъять этот участок. Потому что если не выполняешь обязательства, которые ты взял на себя, то значит ты взял его или с целью перепродажи или с другими какими-то целями, – отметил Тюнин. – Так вот католическая община города Севастополя, я конечно понимаю, что у нас есть терпимость. Но у нас основные две религии, я бы взял даже три – православие, ислам и буддизм. Всё остальное – это вторично. Наши доблестные представители католической веры утверждают, что они составляют несколько сотен человек. Получается, что им нужно здание, которое было построено в 1911 году, восстановлено за государственный счёт в 1944 году, никакого отношения к религиозной общение не имело, а было детским кинотеатром».

Еще на одно здание претендует караимская община. Оно находится на улице Большая Морская, в нем располагается спортивная школа бокса «Спартак». И после строительства ряда спортивных сооружений в городе, в том числе с залами для занятия боксом, предлагается вернуть зданию первоначальное значение – культовое сооружение караимов кенасса.

«У нас что, караимы вкладывались в ремонт этого здания или вкладывалось государство? – возмущается Тюнин. – В этом здании занимался я, занимались мои дети, занимаются мои внуки. Это здание с огромным историческим таким пластом, и мы что, тоже собираемся создать какой-то религиозный центр? Или это специально здание хотят забрать под какие-то коммерческие проекты нечистоплотные господа? Пусть это будут спортивная школа олимпийского резерва «Спартак», и вот это будет действительно дань памяти тем спортсменам, которые прославляли наш город на спортивных аренах».

«Я предлагаю рассмотреть вопрос, что если в здании, которое передается кому-либо в течение 2 лет не начинаются работы по их восстановлению, реставрации, ремонту – эти здания нужно изымать обратно в коммунальную собственность, вкладывать в них государственных деньги и размещать там то, что будет полезно для нашего города, для нашей общины. Вот это будет правильно», – заключил Тюнин.

Напомним, католический храм передали религиозной общине Севастополя еще в 2018 году. По плану костел восстановят в его изначальном виде со шпилем. Но до сих пор здание на площади Ушакова стоит закрытым и обнесенным забором.

Как оказалось, община не согласна с размером земельного участка, который повторяет коробку здания, не оставляя сквозного прохода для пасхальной службы. Без прилегающей зоны даже боковые лестницы запасного выхода будут находиться на чужой земле, не говоря уже о возможности проводить реконструкцию снаружи здания. Но для этого нужно согласие смежника – гостиницы «Украина», которая останется без цветочной клумбы.

Границы планируемого участка с его планировкой община разрабатывает с кадастровыми инженерами, и уже с готовым документом отправится в департамент имущественных и земельных отношений. Но окончательное решение за руководством города.