В Севастополе возникла опасность утраты огромных площадей сельхозземель – депутаты

В Севастополе земли сельхозназгначения могут уйти под застройку по бросовым ценам. Других свободных территорий в округе не осталось.

Чтобы не потерять особо ценные территории нужен региональный закон, закрепляющий запрет на их использование в иных целях, кроме сельского хозяйства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, по сути дела, последний неизрасходованный запас, ресурс земельный – это земли сельхозназначения. Так вот, это очень серьёзная вещь, потому что в последние года два, может быть три, угроза над этим землями заметно возрастает, и динамика, с моей точки зрения, наметилась отрицательная, когда на градсовете год или два тому назад стали рассматривать проекты комплексного развития территорий. Было вынесено шесть больших земельных участков, и почти все они касались земель сельхозназначения. Поэтому да, проблема есть», – отметил в эфире «Первого севастопольского» депутат Заксобрания Севастополя, глава земельного комитета Вячеслав Горелов.

«Речь идёт о проекте закона, о котором мы говорим года 3-4. Мы вывели его на оценку регулирующего воздействия, получили отрицательные выводы и перерабатываем. Называется он «Об отдельных вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения города Севастополя», который предусматривает исключение особо ценных сельскохозяйственных угодий из использования, не связанного с целями сельского хозяйства. Но определение этих земель идет не на уровне закона, а в соответствии с порядком, установленным правительством города Севастополя. Это говорит о том, что товарищи депутаты, мы здесь без вас разберёмся, решим, где мы можем сажать, где будем застраивать. Такой закон принимать нельзя. При такой низкой стоимости земли возникает очень большое искушение быстренько её перевести в другой вид разрешённого использования. И использовать с гораздо большей эффективностью для правообладателя», – подчеркнул он.

По мнению Горелова, необходимо в законе закрепить критерии: какие земли относятся к особо ценным, прописать поворотные точки больших земельных участков и запретить их трогать. И еще один вариант – приложить к закону карты с указанием всех особо ценных земель.

Адвокат Михаил Волков уточняет, что в настоящее время земли сельхозназначения тоже выводятся из оборота.

«С учётом того, что у нас отсутствует закон, который регулирует данную сферу правоотношений, все эти способы носят такой достаточно относительно законный характер и, соответственно, имеют изъяны. При неправильном урегулировании данных правоотношений – однозначно приведёт ктому, что данные земли будут выходить из состава сельхозземель и будет меняться их целевое назначение, и город навсегда потеряет запас определенного количества сельхоземель и даже не запас, а возможность использовать их, по сути, по назначению», – пояснил он.

Но и предложенный на утверждение законопроект не спасет ценные земли от посягательств девелоперов.

«Опасность, конечно, есть на самом деле. В том проекте, который существует в настоящее время, вообще отсутствует такая категория для оценки данной земли. Исходя из чисто юридической техники, если оценивать данный нормативный акт, неурегулированность градации стоимости земельного участка приведёт к тому, что свобода правоприменения будет у органа, который будет данный нормативный акт применять. И это однозначно коррупциогенный фактор», – заключил Волков.