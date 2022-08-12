В Севастополе возобновится выпуск газеты, стелившейся перед Ющенко

12.08.2022  15:11 (Мск), Севастополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Россия, СМИ


Газета «Слава Севастополя», закрытая несколько недель назад из-за отсутствия коммерческого спроса, снова выйдет в печать. Старейшее городское издание перешло под протекторат правительства Севастополя и получит финансирование из местного бюджета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последний номер издания, которому в этом году исполняется 105 лет, вышел 30 июня. 11 августа с редакцией «Славы Севастополя» был подписан двусторонний договор о смене учредителя — им стало Управление информационной политики правительства города. Сейчас идет процесс перерегистрации издания.

Газета «Слава Севастополя», закрытая несколько недель назад из-за отсутствия коммерческого спроса, снова выйдет в...

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Дизайнерское оформление газеты останется прежним, однако «Славу» ждёт модернизация – будут запущены социальные сети, телеграм-канал и т.п.

Напомним, что  времена украинской оккупации Крыма отметились позорными эпизодами для «Славы Севастополя», которая активно подстраивалась под желания самостийного режима. В годы правления Виктора Ющенко газета выпустила номер на украинском языке, демонстрируя покорность «города русской славы» антироссийскому режиму.

Официально реверанс в адрес украинизаторов тогда объяснялся акцией в поддержку «единства Украины». Однако невозможно представить, чтобы подобный «жест доброй воли» демонстрировало какое-то издание во Львове, выйдя на русском языке.

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