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Газета «Слава Севастополя», закрытая несколько недель назад из-за отсутствия коммерческого спроса, снова выйдет в печать. Старейшее городское издание перешло под протекторат правительства Севастополя и получит финансирование из местного бюджета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Последний номер издания, которому в этом году исполняется 105 лет, вышел 30 июня. 11 августа с редакцией «Славы Севастополя» был подписан двусторонний договор о смене учредителя — им стало Управление информационной политики правительства города. Сейчас идет процесс перерегистрации издания.

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Дизайнерское оформление газеты останется прежним, однако «Славу» ждёт модернизация – будут запущены социальные сети, телеграм-канал и т.п.

Напомним, что времена украинской оккупации Крыма отметились позорными эпизодами для «Славы Севастополя», которая активно подстраивалась под желания самостийного режима. В годы правления Виктора Ющенко газета выпустила номер на украинском языке, демонстрируя покорность «города русской славы» антироссийскому режиму.

Официально реверанс в адрес украинизаторов тогда объяснялся акцией в поддержку «единства Украины». Однако невозможно представить, чтобы подобный «жест доброй воли» демонстрировало какое-то издание во Львове, выйдя на русском языке.