В Севастополе возобновляется скандальная стройка на землях Херсонеса

13.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

«102 Предприятие электрических сетей», которое обслуживает в Севастополе объекты Министерства обороны РФ, заказало строительство двух кабельных линий электроснабжения для подключения скандального строительства квартала «Марина Де Люкс». Объект на охранных землях археологического заповедника Херсонес Таврический пытается построить компания, которую местные СМИ подозревают в связи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

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Известие об электрификации «Марина Де Люкс» появилось на сайте госзакупок, сообщает издание «Форпост». При этом всего днем раньше прокуратура Севастополя сообщила, что Арбитражный суд Севастополя удовлетворил ее иск и признал недействительным разрешение на строительство скандального квартала.

Прокуратора подчеркивает, что строительство (а возведено уже три этажа первого 13-этажного дома) ведет к разрушению объекта культурного наследия.

Скандальная стройка могла бы не начаться, если бы решение севастопольского Арбитражного суда, принятое еще в декабре 2017 года, не было бы обжаловано по формальным признакам в апелляционной инстанции департаментом архитектуры и градостроительства Севастополя. Видимо, строители надеются еще на какую-то проволочку, если заказывают прокладку электрокабелей.

Информацию о своих особых отношениях с ООО «Севастопольстрой», застраивающей Херсонес, губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников публично назвал бредом. Однако издание «Форпост» выяснило, что правительство города с выгодой для строительной фирмы выкупило у нее за 135 млн руб объект недвижимости, а также закупило в рамках программы расселения ветхого жилья 48 квартир за 145 млн руб у фирм-прокладок – «Декор» и «Золотые ворота» – принадлежащих «Севастопольстрою».

Кроме того, согласно официальному порталу госзакупок РФ, в 2017 году правительство Севастополя отдало 24,93 миллиона рублей за восемь квартир, которые были куплены у фирмы «Омега-Жилбуд», которая принадлежит упомянутым выше «Золотым воротам» («Севастопольстрою»).

Помимо «Марины Де Люкс», строившей на землях Херсонеса, другая связанная с «Севастопольстроем» компания «Союз строй инвест» вела строительство многоквартирных домов на западном берегу Камышовой бухты.

Как поведут себя скандальные застройщики и покровительствующие им чиновники, Севастополь узнает в ближайшее время. Возможно, подав очередную апелляцию, они возобновят строительство и выгонят уже все этажи незаконных высоток. А там – попробуй снеси.