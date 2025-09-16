В Севастополе вручили награды за сопротивление «во время оккупации Украиной»
15 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота прошло торжественное заседание, посвящённое 30-летию Русской общины Севастополя. Председатель региональной общественной организации Татьяна Ермакова поблагодарила собравшихся за верность городу-герою и многолетнюю борьбу за его российский статус.
С приветственным словом выступили представители властей города, руководители творческих союзов и ветеранских организаций. Мероприятие сопровождалось выступлением коллективов художественной самодеятельности.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Собравшиеся особо отметили роль тогдашнего командующего флотом Игоря Касатонова и севастопольского писателя Александра Круглова в становлении русского движения в городе в начале 90-х и формировании сопротивления бандеровской неволе.
Торжество ознаменовалось награждением севастопольских активистов общественным нагрудным знаком «Участник третьей обороны города-героя Севастополя 1990-201 гг.». Нескольким десяткам присутствующих на собрании была также вручена и Благодарность Русской общины Севастополя.
«Выражаем Вам признательность и благодарность за стойкость и самоотверженную борьбу с проявлениями русофобской идеологии во время оккупации Украиной города» – говорится в документе.
Среди награждённых, помимо активистов общины, были и известные севастопольцы – это защитники Графской пристани, бывшие депутаты Севастопольского горсовета. Единственным не севастопольцем, кому была вручена награда, оказался лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий.
«Мне особенно импонирует позиция Русской общины Севастополя, оценивающей многолетнее нахождение города-героя в составе Украины ничем иным как бандеровской оккупацией, то же распространяется и на Крым. Это резко контрастирует с позицией тех же самых крымских властей, до сих пор считающих украинский период новейшей истории полуострова легитимным. К сожалению, пока фактор присутствия бывших украинских чиновников и функционеров как во властных кабинетах, так и в общественных советах разных уровней в Республике Крым является весьма существенным и ощутимым» – заявил Подъячий «ПолитНавигатору».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: