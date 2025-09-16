В Севастополе вручили награды за сопротивление «во время оккупации Украиной»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

15 сентября в Екатерининском зале Дома офицеров Черноморского флота прошло торжественное заседание, посвящённое 30-летию Русской общины Севастополя. Председатель региональной общественной организации Татьяна Ермакова поблагодарила собравшихся за верность городу-герою и многолетнюю борьбу за его российский статус.

С приветственным словом выступили представители властей города, руководители творческих союзов и ветеранских организаций. Мероприятие сопровождалось выступлением коллективов художественной самодеятельности.

Собравшиеся особо отметили роль тогдашнего командующего флотом Игоря Касатонова и севастопольского писателя Александра Круглова в становлении русского движения в городе в начале 90-х и формировании сопротивления бандеровской неволе.

Торжество ознаменовалось награждением севастопольских активистов общественным нагрудным знаком «Участник третьей обороны города-героя Севастополя 1990-201 гг.». Нескольким десяткам присутствующих на собрании была также вручена и Благодарность Русской общины Севастополя.

«Выражаем Вам признательность и благодарность за стойкость и самоотверженную борьбу с проявлениями русофобской идеологии во время оккупации Украиной города» – говорится в документе.

Среди награждённых, помимо активистов общины, были и известные севастопольцы – это защитники Графской пристани, бывшие депутаты Севастопольского горсовета. Единственным не севастопольцем, кому была вручена награда, оказался лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий.