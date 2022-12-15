В Севастополе вспомнили, как отбивали моряков ЧФ от озверевших бандеровцев

В период насильственной украинизации женщины Севастополя сопровождали военнослужащих ЧФ РФ, чтобы оградить от нападок особо ярых «самостийщиков». Теперь эти же женщины готовят сублимированные борщи для бойцов на передовой.

Об этом в эфире телеканала НТС рассказала активистка «Севастопольского форума», участница «Русской весны» Ольга Манина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«История забытая, о ней мало сейчас вспоминают, но она, тем не менее, была. Об акциях наших много говорят, и о противостоянии Тягнибоку, установке таблички на Графской пристани, но об этой, так сказать, тихой акции, народной, неофициальной, вспоминают мало. Акция называлась «Проводи российского военного». Потому что у нас было время, когда российских военных – вот те граждане Украины, которые приезжали сюда учить нас, так сказать, любить Украину, пытаться заставить любить Украину, российских военных отлавливали и избивали. И вплоть до того, что ребята не могли выйти за ворота части, сходить в магазин за какими-то продуктами или сигаретами. И узнав об этом – в народе пошла такая акция: видишь российского военного – проведи его, не пожалей своего времени. Вот об этом же все забыли, что не всегда флот был в таком уверенном положении, как сейчас, были тяжелые времена. Это было где-то в районе 2000-х», – отметила Манина.

Дикость и первобытная агрессия, с которой город русской славы пытались переделать под оплот украинства, в итоге привела к объединению горожан, которое с распространением интернета сало намного проще. Сейчас эти группы активистов вновь понадобились, но уже для помощи фронту.

«Мы с другими женщинами объединились в группе «Полевая кухня 2022», хотя мужчин нам очень не хватает, мужских рук. Мы объединились и подхватили способ симферопольских женщин готовить сублимированные борщи на передовую. Все-таки, домашний борщ для бойца – это, наверное, дорогого там стоит. Тем более, в такое промозглое время. Мы готовим овощи, сушим, потом собираем борщ, упаковываем его и, в итоге, во-первых, он мало весит, там 80 граммов порция, это удобно с собой брать. А, во-вторых, не требует варки – его достаточно залить кипятком, настоять и он готов, можно есть», – подчеркнула Манина.

С 15 декабря в Севастополе открылась предновогодняя ярмарка на площадке у Дворца детского и юношеского творчества. Группа «Полевая кухня 2022» будет принимать в ней участие, предлагая свои товары, и принимая от горожан посильную помощь.

«Я приглашаю всех прийти, познакомиться с нами, присоединиться, может быть что-то передать бойцам. Можно письмо написать, передать, ребята ждут наших писем на передовой, и им приятно их получать, письма со словами поддержки. В общем, приглашаю всех приходить на ярмарку, присоединяйтесь к нам, нам руки очень нужны», – заключила активистка «Русской весны».