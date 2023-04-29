В Севастополе – пожар. Украинский БПЛА атаковал топливный терминал

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Жители Севастополя несколько минут назад слышали звук двух взрывов, после которых в соцсетях появились сообщения о начале крупного пожара недалеко от рыбного порта.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии зарева в районе топливного терминала, а также сообщают, что видели, как к месту направились пожарные машины и «скорые».

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«Горит резервуар с топливом в районе ул братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА. На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.