В Севастополе – пожар. Украинский БПЛА атаковал топливный терминал

Виктор Орлов.  
29.04.2023 04:45
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Жители Севастополя несколько минут назад слышали звук двух взрывов, после которых в соцсетях появились сообщения о начале крупного пожара недалеко от рыбного порта.

Очевидцы публикуют в соцсетях фотографии зарева в районе топливного терминала, а также сообщают, что видели, как к месту направились пожарные машины и «скорые».

Жители Севастополя несколько минут назад слышали звук двух взрывов, после которых в соцсетях появились...

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«Горит резервуар с топливом в районе ул братьев Манганари в Казачьей бухте. По предварительной информации возгорание произошло из-за попадания БПЛА.

На месте работают все необходимые спецслужбы. Площадь пожара около 1000 кв м, пожару присвоен 4 класс, по пострадавшим информация уточняется», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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