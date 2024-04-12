В Севастополе взяли подонка, справившего нужду на Вечный огонь

Любовь Смирнова.  
12.04.2024 15:30
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 617
 
Вандализм, Дзен, Крым, Россия, Севастополь


В Севастополе полицейские оперативно задержала мужчину, который ночью справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя и затушил его. Свидетелем неподобающего поведения стал местный житель, который обратился в полицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранители выехали на место и задержали 36-летнего приезжего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия попадают под ч. 3 ст. 354.1 УК – «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Материалы переданы в территориальный главк Следкома для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В Севастополе полицейские оперативно задержала мужчину, который ночью справил нужду на Вечный огонь у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Руководитель главка Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста.

В прошлом году Верховный Суд Крыма приговорил 19-летнего симферопольца к общественным работам за пьяные танцы на Вечном огне на Мемориале защитников Феодосии. Там же 29-летний феодосиец решил пожарить каштаны, чтобы закусить алкоголь. Заодно, сжечь возложенные к памятнику венки. Перед родными защитников и горожанами протрезвевший феодосиец извинился. Но это не избавило его от уголовного дела по ч.3 статьи 354.1 УК РФ – «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».

За пьяные танцы на мемориале «Вечный огонь» в Керчи 26-летняя жительница понесла ответственность по статье «вандализм».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть