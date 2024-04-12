В Севастополе взяли подонка, справившего нужду на Вечный огонь

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В Севастополе полицейские оперативно задержала мужчину, который ночью справил нужду на Вечный огонь у Мемориала героической обороны Севастополя и затушил его. Свидетелем неподобающего поведения стал местный житель, который обратился в полицию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Правоохранители выехали на место и задержали 36-летнего приезжего, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Его действия попадают под ч. 3 ст. 354.1 УК – «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества либо унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны, совершенные публично». Материалы переданы в территориальный главк Следкома для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

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Руководитель главка Владимир Терентьев поручил тщательным образом установить все обстоятельства совершенного преступления, дав принципиальную оценку действиям туриста.

В прошлом году Верховный Суд Крыма приговорил 19-летнего симферопольца к общественным работам за пьяные танцы на Вечном огне на Мемориале защитников Феодосии. Там же 29-летний феодосиец решил пожарить каштаны, чтобы закусить алкоголь. Заодно, сжечь возложенные к памятнику венки. Перед родными защитников и горожанами протрезвевший феодосиец извинился. Но это не избавило его от уголовного дела по ч.3 статьи 354.1 УК РФ – «осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества».

За пьяные танцы на мемориале «Вечный огонь» в Керчи 26-летняя жительница понесла ответственность по статье «вандализм».