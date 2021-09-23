В Севастополе взялись за распространителей наркоты через закладки

23.09.2021 17:44 (Мск), Севастополь, Виктор Орлов

22-летняя жительница Севастополя приговорена к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима за незаконный сбыт наркотических средств. Соответствующее решение вынес Нахимовский районный суд.

Об этом «ПолитНавигатору» сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Крыму.

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Деятельность злоумышленницы была раскрыта ФСБ совместно с МВД.

Установлено, что безработная девушка наладила канал распространения синтетического наркотика N-метилэфедрон среди наркозависимых лиц города Севастополя, который работал на протяжении двух лет. Она закупала запрещенное к свободному обороту наркотическое вещество оптовыми партиями методом «тайниковых закладок», делила на дозы и продавала наркотик, не выходя из собственной квартиры.

Во время одной из таких незаконных сделок, девушка была задержана сотрудниками ФСБ с поличным.

Распространение синтетических наркотиков через закладки активизировалось в Севастополе после 2014 года. В украинские времена особый размах приняло употребление опиатов – во времена президентства Виктора Януковича, когда «донецких» обвиняли в «крышевании» производства содержащих наркотики медикаментов, инъекционные наркоманы зачастую кололись на улицах среди бела дня.

Тем временем, пресс-служба Гагаринского райсуда Севастополя сообщает о том, что два восемнадцатилетних «закладчика» получили реальные сроки с отбыванием наказания в колонии общего режима за покушение на сбыт наркотиков и психотропных веществ.

К совершению преступления в 2020 году молодых людей, тогда еще несовершеннолетних, подбил их еще более молодой товарищ. Они зарегистрировались в телеграмм-канале, занимающемся продажей наркотиков, в качестве «закладчиков». Ребята планировали получать по 300 рублей за каждую «закладку», а полученные деньги солидарно делить на троих.

Сначала молодых людей ожидала непродолжительная стажировка, в ходе которой было распространено несколько «закладок». Правонарушители были задержаны при попытке заложить очередные пакетики. При себе у «закладчиков» было обнаружено наркотическое средство (производное N-метилэфедрона) в крупном размере и психотропное вещество – амфетамин тоже в крупном размере.

Суд учел признательные показания фигурантов дела и назначил им по 2 и 2 года 4 месяца лишения свободы в колонии общего режима.