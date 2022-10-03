В Севастополе задержали хулигана, запустившего ракету в офис

03.10.2022  13:43 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Криминал, Крым, Происшествия, Севастополь


В Севастополе виновником выбитых окон в офисном здании стал ранее судимый мужчина без постоянного места жительства. Ранее сотрудники МЧС предполагали, что стекла в здании разбил разряд молнии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В воскресенье 2 октября в офисном здании рядом с ТЦ «Московский» (бывшее здание «Дома быта») произошел хлопок (взрыв без последующего горения). Ударной волной из оконных рам вынесло стекла. Поскольку здание не газифицировано, спасатели предположили, что в крышу здания попала молния, хотя грозы над городом никто не слышал.

В Севастополе виновником выбитых окон в офисном здании стал ранее судимый мужчина без постоянного...

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Затем в соцсетях и севастопольских пабликах появилась запись видеорегистратора, где отчетливо видно, что в 15:15 с противоположной стороны дороги в сторону Московского рынка с характерным звуком взлетает что-то похожее на сигнальную ракету.

Следом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем телеграм-канале, что полиция задержала ранее судимого мужчину, который накануне запустил судовую сигнальную ракету в офисное здание.

«Задержанный в состоянии алкогольного опьянения запустил судовую сигнальную ракету, которая попала в окна здания, – сообщил Развожаев. – Ракету он нашел, по его словам, в мусорке рядом и решил устроить «фейерверк». Проверка по этому инциденту продолжается».

В том, что по офису выпустили сигнальную ракету, у севастопольцев сомнений нет. Но в том, что ее теперь можно обнаружить на помойке, – большие сомнения.

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