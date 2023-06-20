В Севастополе задержали украинского ждуна, призывавшего к неповиновению полиции
В Севастополе задержали местного жителя, который в соцсетях не только занимался дискредитацией российских военных, но и открыто призывал к сопротивлению правоохранителям и акциям протеста.
Об этом сообщили в горуправлении МВД, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Задержанному 32 года. Он родился и вырос в Севастополе.
«Задержан за то, что в сети интернета призывал к насилию в отношении сотрудников полиции, массовым беспорядкам, и оскорблял военнослужащих российской армии. Свою вину признаю, искренне раскаиваюсь, прошу извинения у сотрудников полиции, военнослужащих солдат и офицеров российской армии, и жителей Севастополя», – заявил он в полицейском участке.
За дискредитацию военнослужащих ВС РФ мужчину ждет административное взыскание в виде штрафа до 50 тысяч рублей. А вот за призывы к экстремизму ему грозит тюремный срок до 5 лет.
Накануне Красноперекопский райсуд Крыма приговорил пенсионерку в штрафу в 45 тысяч рублей за публикацию в «Одноклассниках» изображений и записей, направленных на дискредитацию ВС РФ.
Но в отличие от севастопольского «мамкиного террориста», женщина пыталась доказать суду, что писала «чистую правду». Суд доводы гражданки правдивыми не посчитал и назначил штраф.
Спасибо!
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