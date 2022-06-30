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Старейшая газета Юга России «Слава Севастополя» прекращает свою деятельность. Ежедневное издание города-героя, которое в декабре готовилось отметить 105-летие, попрощалось с читателями, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Завтра будет обычный день. Первый день второго, как правило, самого знойного месяца лета—июля. Город будет жить своей повседневной жизнью: кто-то спешить на работу, кто-то готовиться к вступительным вузовским испытаниям, кто-то наслаждаться долгожданным отдыхом, – говорится на главной странице издания. – Но будет в этом обычном повседневье одно событие, кем-то замеченное, кем-то проигнорированное, кем-то переживаемое глубоко и искренне… В городе не будет его «Славы» – ежедневной газеты».

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Газета была создана 19 декабря 1917 года под названием «Известия Севастопольского ревкома». Выходила под названиями «Известия Севастопольского совета рабочих, крестьянских и военных депутатов», «Маяк Коммуны». 9 мая 1944 года Севастополь был освобожден, а 10 мая вышел первый номер газеты под новым названием – «Слава Севастополя».

В марте этого года сотрудники газеты получили уведомления о сокращении. Тогда в издании говорили о страховочном варианте, поскольку обязаны уведомить за три месяца до ликвидации.

Отметим, что многие печатные издания сейчас находятся под угрозой закрытия из-за повышения расценок на услуги типографии. Впрочем, в случае со «Славой Севастополя» главная причина, скорее, в неконкурентноспособности на фоне развития Интернет-СМИ – более острых и оперативных.

«Слава Севастополя» выходила ежедневным тиражом в 5 тысяч экземпляров и 28 тысяч пятничной «толстушкой».

В годы пребывания Крыма под контролем Украины редакция в целом сохраняла лояльность оккупационному самостийному режиму. В 2004 году издание, претендовавшее на статус «главной городской газеты Севастополя», даже выпустило номер на украинском языке в рамках кампании «единая Украина», запущенной при Викторе Ющенко, продемонстрировав лояльность Киеву.