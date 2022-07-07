В Севастополе застроят «высотками» символ «святых девяностых»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Севастополе утвердили проект комплексного развития территории в районе 5 километра Балаклавского шоссе, где с 90-х годов располагался крупнейший в городе рынок. Теперь здесь на пересечении шоссе Генерала Моргунова и проспекта Генерала Острякова планируют построить дорожную развязку и новый многоэтажный район, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мастер-планом предусмотрено строительство многоквартирных домов со встроенными и пристроенными нежилыми помещениями, и торгово- офисного здания в три надземных этажа в районе проспекта генерала Острякова. Общая площадь жилых помещений – 15 278 квадратных метров. Общая площадь нежилых помещений – 5 205 квадратных метров», – приводит данные директора департамента архитектуры и градостроительства Максима Жукалова телеканал НТС.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

По информации Жукалова, стройка займет 25 тысяч квадратных метров, и потребует изъятия капитальных строений на участке. Они вошли в постановление правительства Севастополя от 14 апреля этого года про адресную программу сноса объектов капитального строительства, которые предполагается изъять для государственных нужд.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что в районе 5 км будет строиться новая дорожная развязка, также подразумевающая снос зданий. Теперь выкупом объектов займется застройщик нового микрорайона.

«Нам необходимо строить дорогу, и нам необходим был этот объект – мы не будем выкупать, тратить деньги. Сейчас обсудим при заключении от объема инвестиций, какие еще могут быть выгоды получены», – указал губернатор.

Ранее правительство публиковало постановление об изъятии под новую транспортную развязку на пересечении проспекта Генерала Острякова и подъезда к Максимовой даче более 20 различных строений.

При строительстве развязки будут расширены существующие дороги, обустроены два путепровода, 1,5 км подпорных стен, кольцевое пересечение и четыре подземных перехода.

Контракт на строительство двухуровневой транспортной развязки в районе 5-го километра Балаклавского шоссе уже подписан с компанией «Антей-Стройинвест».

Ранее власти Севастополя также планировали возвести на 5-м километре «судебный квартал»: анонсировалось, что вместо сельскохозяйственного рынка «Севпривоз» появится новое здание Севастопольского городского суда и служебного жилья для служителей Фемиды.