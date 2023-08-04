В Севастополе заукраинец пошёл под суд за дискредитацию ВС РФ

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В Севастополе задержали местного жителя за публичные высказывания в социальных сетях, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации и их участие в СВО.

Традиционно после общения с правоохранителями задержанный принес извинения и заверил, что больше подобное не повторится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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38-летний севастополец устроил перебранку в соцсетях, заявив, что все патриотически настроенные граждане должны «вырезать себе Z на лбу и идти воевать за Путина». Активного заукраинца вычислили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Севастополя совместно с оперативниками УФСБ, и сопроводили для беседы.

«В отношении мужчины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, а также проведена профилактическая беседа», – уточнили в полиции.

Наказание за административное правонарушение определит Ленинский районный суд.