В Севастополе заукраинец пошёл под суд за дискредитацию ВС РФ
В Севастополе задержали местного жителя за публичные высказывания в социальных сетях, дискредитирующие Вооруженные Силы Российской Федерации и их участие в СВО.
Традиционно после общения с правоохранителями задержанный принес извинения и заверил, что больше подобное не повторится, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.
38-летний севастополец устроил перебранку в соцсетях, заявив, что все патриотически настроенные граждане должны «вырезать себе Z на лбу и идти воевать за Путина». Активного заукраинца вычислили сотрудники Центра по противодействию экстремизму УМВД Севастополя совместно с оперативниками УФСБ, и сопроводили для беседы.
«В отношении мужчины полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, а также проведена профилактическая беседа», – уточнили в полиции.
Наказание за административное правонарушение определит Ленинский районный суд.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.