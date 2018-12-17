В Севастополе завершился сбор подписей в защиту Матросского бульвара

17.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Более 10 800 севастопольцев поставили свои подписи под требованием разрешить благотворительному фонду «35-я береговая батарея» продолжить реконструкцию старейшего в городе Матросского бульвара.

Об этом сообщает телеканал НТС, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Информация о сборе подписей передавалась из уст в уста. Иногда подписывали целыми предприятиями по 20-50 человек. Это были люди самых разных возрастов и социальных групп, из всех районов города», – сказал заместитель главного редактора «Форпоста» Алексей Лохвицкий.

Сбор подписей организовало издание «Форпост». Они будут направлены на имя губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, в городское Законодательное собрание и президенту РФ.

«Мне не все равно, что происходит в городе, который я защищал в 2014 году. Я лично обошел человек 150. Если нагрянет беда, люди готовы встать под флаги по первому моему звонку», – сказал учредитель ассоциации общественных организаций «Самооборона» Сергей Бойченко.

Правительство Севастополя неожиданно в конце ноября запретило продолжать реконструкцию бульвара, которая велась уже год и должна была вступить в финальную стадию. Формальной причиной для остановки реконструкции стал снос 5 ветхих строений, находившихся на бульваре.

Однако все в Севастополе понимают, что это лишь повод. Главная причина – в личном конфликте губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова и героя Русской весны Алексея Чалого, который, по сути, лично через благотворительный фонд финансировал строительство. В объект уже было вложено 80 млн руб частных средств и планировалось вложить еще порядка 700 млн. рублей.