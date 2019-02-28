В Севастополе ждут корабль из Турции

28.02.2019, Севастополь, Максим Карпенко

В ближайшее время из турецкого речного порты Бартын в Севастополь отправится судно с грузом цемента.

Об этом заявил гендиректор Севастопольского морского порта Валерий Скляров, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на телеканал «НТС».

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В перспективе могут быть организованы поставки товаров из Ирана в Севастополь и обратно. Подобный маршрут может проходить через Каспийское море, речные каналы материковой России, а дальше – через Азовское и Черное моря. Также прорабатывается вопрос поставок в Иран зерна и леса, кроме того, в Крыму ищут подходяще суда для поставок товаров и грузов в сирийский порт Тартус.

Ранее сообщалось о том, что в прошлом году из Севастополя в Сирию было поставлено порядка 70 тысяч тонн зерна. В этом году планируется увеличить объемы поставок до 200 тысяч тонн.

«ПолитНавигатор» писал о том, что Сирия начала поставки овощей и фруктов в Россию. Также говорилось, что Сирия может стать первым иностранным государством, которое восстановит воздушное сообщение с Крымом.