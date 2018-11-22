В Севастополе зреет бунт

22.11.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Несколько десятков севастопольцев спонтанно собрались сегодня у памятника Екатерине Второй в центре города, чтобы выразить свой протест против волюнтаристского решения губернатора Дмитрия Овсянникова остановить реконструкцию Приморского бульвара, которую проводит за свои средства благотворительный фонд «35-я береговая батарея», связанный с Алексеем Чалым, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Несанкционированного митинга не было: люди постояли и разошлись. Но нарастающий конфликт между «варягом» Овсянниковым и авторитетным севастопольцем Чалым может в итоге вылиться акции протеста, считает депутат городского Заксобрания Вячеслав Горелов.

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«Я не могу исключить таких акций, если Овсянников будет оставаться на посту губернатора. У меня ощущение, что процесс идет к самоорганизации людей в плане возможной протестной активности. Призывы к митингам все слышнее, пока они только в комментариях на сайтах и в частных разговорах на улицах», – сказал Горелов в интервью изданию «Русская идея».

Он полагает, что «детонатор» может сработать в любой момент, поскольку все действия губернатору построены на неуважении к городу.

Пока севастопольцы не переходят к спонтанным акциям протеста и ограничиваются составлением петиций, в частности, к депутатам Заксобрания.

«Матросский бульвар — знаковое для нашего города место. Хочется спросить — что это, если не вредительство?» — говорится в письме, которое подписали около двух десятков севастопольцев.

Далее содержится просьба принять все возможные меры, чтобы предотвратить остановку реконструкции, — вплоть до выражения недоверия губернатору.

По словам Горелова, депутаты пока не планируют импичмента Овсянникова, а ограничатся приглашением профильных чиновников на заседание своей профильной комиссии. Также готовятся обращения в прокуратуру и ОНФ. Однако при этом юридическое управление Заксобрания проанализирует возможности депутатов повлиять на чиновников.

При этом сам Горелов уверен, что главная проблема города – это губернатор, который должен покинуть свой пост.

«Губернатор не просто перешёл «красную черту». Он потерял контроль над городом, его действия стали спонтанными, хаотическими и не поддаются логическому осмыслению. С таким губернатором у города не будет будущего, каким бы ни стал будущий депутатский корпус.

Если в будущем заксобрании появится прогубернаторское большинство, Севастополь будет разграблен совместными усилиями законодательной и исполнительной властей. Если в составе будущего заксобрания будет монолитное большинство, которое станет, как и сейчас, отстаивать общегородские интересы, то Овсянников уверенной рукой приведёт Севастополь к социальному взрыву», – сказал Горелов.