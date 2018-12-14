14.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Образование, Общество, Происшествия, Севастополь, Скандал, Украина
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В севастопольской школе прямо на детей рухнул потолок

В Севастополе, в школе №3 прямо рядом с детьми обрушился кусок потолка. Инцидент произошел в школьном коридоре во время перемены и попал на видео – ученица снимала капающую воду с потолка.

Об этом сообщает издание «Примечания», передает корреспондент «Политнавигатора».

Директор школы Анжелла Евгущенко заверила, что новых обрушений не будет. По ее словам, оштукатуренная дранка старого потолка набухла от дождевой воды, попавшей под крышу во время шторма.
«Будет ремонт, департамент помогает, все будет хорошо», – сказала Евгущенко.

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Севастопольская средняя общеобразовательная школа №3 находится в здании бывшего Константиновского реального училища, открытого 10 мая 1875 года. Памятник архитектуры

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