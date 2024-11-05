В северных сербских анклавах Косово албанцы всё чаще сексуально домогаются местных женщин

Алексей Топоров.  
05.11.2024 16:43
  (Мск) , Белград
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Балканы, Беспредел, Дзен, Косово, Криминал, Общество, Политика, Произвол, Россия, Сербия, Скандал


Неофициальное объединение сербских женщин из северных сербских анклавов Косово собрало и зафиксировало свидетельства сексуальных домогательств со стороны албанцев.

Все эти факты были переданы командованию оккупационного натовского контингента KFOR и в посольства западных стран, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Неофициальное объединение сербских женщин из северных сербских анклавов Косово собрало и зафиксировало свидетельства сексуальных...

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Милица Андрич Ракич из неправительственной организации «Новая социальная инициатива» рассказала «Косово Онлайн», что рост сексуальных домогательств женщин на севере Косово вызывает большую тревогу, при этом албанские ультранационалистические политики в Приштине поощряют людей, которые ведут себя агрессивно по отношению к сербской диаспоре.

«Самый серьезный случай, который мы зафиксировали – это когда один человек мастурбировал на глазах у женщины, но не было никакого физического контакта или чего-то подобного, поэтому это скорее определяется как домогательство.

Остальные случаи в основном связаны с приставаниями и преследованием на машинах. У нас есть случаи, когда полицейские обещали, что они выпишут штрафы взамен на номер телефона или сотрудники полиции, после того как проверили документы, отправляли запросы в друзья в Instagram или Facebook», – рассказала женщина.

По неофициальной информации, в косовскую полицию поступило сообщение лишь о двух случаях сексуальных домогательств со стороны сербских женщин на севере Косово.

«Причин этому много. Первая и основная из них – недоверие к полиции. Когда мы в последний раз рассматривали тридцать свидетельств, выяснилось, что в шестерых из них фигурантами были сотрудники полиции», – отмечает Андрич Ракич.

Албанцы стали так развязно вести себя на севере Косово после того, как в начале прошлого года вошли туда под прикрытием «полицейского спецназа», силой подавили протесты местного населения, отправив в застенки сербских активистов, сместили органы местного управления, назначив на места албанцев или сербских коллаборационистов.

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