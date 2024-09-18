В СевГУ ломятся абитуриенты из Средней Азии – обучаться на преподавателей русского языка

Севастопольский госуниверситет не ощутил недостатка в абитуриентах, несмотря на прифронтовое положение в городе и регулярные «воздушные тревоги».

Об этом сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Были опасения накануне приёмной кампании, что сложившаяся обстановка будет препятствовать набору, особенно после трагедии в Учкуевке . По факту кампания прошла хорошо, и мы в общем-то превысили те планы, которые сами для себя ставили, полностью закрыли бюджетный набор и на 40-45% увеличили внебюджетный. В итоге мы на все формы обучения на первый курс зачислили в этом году порядка 5 тысяч человек », – отметил он.

Первокурсниками СевГУ стали жители 76 регионов РФ и 18 стран. Причем среди иностранных студентов большим спросом пользуются педагогические специальности.

«У нас в этом году бум иностранцев, которые поступают на педагогику, на учителей. В основном это Туркменистан, это Средняя Азия. Вообще, самое большое количество студентов, которые зачислены на первый курс – это студенты-педагоги. Из порядка 430 человек, зачисленных на педагогическое образование, больше половины иностранцев. Мы сейчас думаем, как грамотно организовать обучение.

Потому что, конечно, учить иностранцев по той модели, которую мы даем носителям русского языка, не получится. А в значительной части люди приехали учиться на преподавателя русского языка как не родного», – подчеркнул Нечаев.