В сфере ЖКХ Украины образовалась 2-миллиардная долговая дыра

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Внутренние долги за поставки тепла и воды на Украине уже достигли 80 миллиардов гривен (около 2 миллиардов долларов).

Об этом в ходе заседания Верховной рады заявил депутат от партии «Слуга народа» Евгений Пивоваров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большинство теплокоммунэнерго и водоканалов работают на уровне тарифов 2018 года, и на сегодняшний день они оказывают услуги меньше на 30 процентов от себестоимости. Государство обязалось компенсировать разницу в тарифах. Но ни за 2021 год, ни за 2022 год, к сожалению, оно не выплатило ни одной гривны именно для этой компенсации», – возмутился Пивоваров.

По его словам, внутренний долг Украины по коммунальным платежам уже составляет более 80 миллиардов гривен, и продолжает расти на десятки миллиардов в год.

«Долги водоканалов и теплокоммунэнерго на сегодняшний день только за поставки газа составляют уже более чем 80 миллиардов. И на сегодняшний день мы прогнозируем, что верифицированный объем обязательств за 2023 год будет больше чем 36 миллиардов только по разнице в этих тарифах. Друзья, речь идет о тепле и о воде, которую получат наши люди каждый день. Поэтому уже теплокоммунэнерго не могут самостоятельно выполнять свои функции. Только за 2022 год было перечислено более 54 миллиардов из местных бюджетов именно для теплокоммунэнерго и водоканалов. Но, к сожалению, сегодня городские мэры говорят, что мы не можем дальше двигаться в этом направлении самостоятельно», – подытожил депутат.