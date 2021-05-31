В школах ДНР началась первая сдача ЕГЭ по нормам РФ

31.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, 31 марта, в 10:00, в ДНР стартовал Единый государственный экзамен, как и во всех российских регионах.

Об этом сообщает официальный сайт главы республики Дениса Пушилина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, сегодня выпускники ДНР, зарегистрированные в российской базе участников ЕГЭ, приступили к сдаче первого экзамена.

Денис Пушилин посетил Гимназию информационных технологий №61.

«Сегодня у вас действительно важный день. Вы первые, кто сдает Единый государственный экзамен на территории ДНР. Раньше надо было выезжать, что составляло дополнительные сложности в эти и так волнительные и напряженные дни. Хочу вам пожелать хорошо все сдать и выполнить все экзаменационные работы, получить наивысшие баллы, и поступить в те вузы, которые вы себе выбрали», – сказал глава ДНР донецким выпускникам.

Он особо отметил, что старту проведения ЕГЭ в республике предшествовала огромная подготовительная работа.

«Все организовано согласно нормам Российской Федерации. Все сотрудники, причастные к проведению, причем начиная от организаторов и заканчивая техническими специалистами, прошли обучение в Федеральном центре тестирования», – заверил Пушилин.

«Нашим ребятам только остается пожелать удачи. Пусть у них все получается, и они поступают в нужные вузы. Конечно же, для нас важно, чтобы наши выпускники оставались в ДНР, поступали в наши вузы, тем более что ряд высших учебных заведений получили аккредитацию в Российской Федерации и выдают документы об окончании российского образца», – добавил глава ДНР.