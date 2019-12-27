Это не Бандерштат: В школах ДНР появится «урок Победы»

27.12.2019, Донецк, Сергей Вредников

В 2020 году в школах Донецкой Народной Республики появится урок, посвящённый победе СССР в Великой Отечественной войне.

Об этом в ходе «Прямой линии» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всё, что связанно с Великой Отечественной войной, для нас важно. Это, наверное, одна из причин, почему в 2014 году мы приняли для себя осознанный выбор не смириться с тем отношением новой украинской власти по отношению к ветеранам, и вообще, в целом, к Великой Отечественной войне и тем людям, которые сломали хребет фашизму.

У нас уже запланирована масса мероприятий на следующий год, и, я думаю, данный урок будет не лишним», – сказал он, после чего дал поручение министру образования ДНР ввести в школьную программу занятия, посвящённые Победе в Великой Отечественной войне.