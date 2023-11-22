В Херсонской области не будет полностью украиноязычных школ – язык будет преподаваться отдельной дисциплиной, а основным языком обучения является русский.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы ведь никого не заставляем. Наоборот, учитываем историческое развитие, расселение людей на Херсонщине. В исторические времена здесь не было постоянно живущих людей, были кочевые племена. У нас официально на территории области действуют три языка, так же, как и в Крыму – русский, украинский, и в районах проживания – крымско-татарский. Официальные документы оформляются на русском языке. Но можно получить дубликат на украинском, крымско-татарском или другом языке», – отметил он.

Языковые предпочтения в документообороте и выборе для обучения губернатор не уточнил, отметив, что был свидетелем заполнения свидетельства о браке на адыгском языке.

«Мы такой статистики пока не ведём. Такие желающие есть. Это не значит, что будет полностью вся школа заниматься на украинском языке – будут уроки на украинском, будут внешкольные занятия. Но если есть такие желающие, мы создадим условия, чтобы люди могли обучаться на украинском языке. У нас Общественный совет обсуждал эту тему, мы советовались с нашими соседями – крымчанами. Я здесь не вижу никаких проблем, и Общественный совет тоже ее не увидел», – заверил Сальдо.

По его словам, перед школой сейчас стоит серьезная задача в связи с тем, что последние 10-15 лет на Украине особенно активно насаждалась информационная политика и обучение в школе под контролем Запада.

«Это мало кто сейчас понимает, как за короткий период в 15 лет многих перековали. Но это было на моих глазах, это серьёзнейшая программа, которая была подготовлена. На людей, оказывается, можно влиять очень сильно. Человек, получающий информацию в узком ключе, в ней живёт и через нее думает. Поэтому вся программа была построена в начале на нелюбви к России, ко всему русскому, а после уже на открытой ненависти к русским. Сейчас идет кампания по сносу памятников и переименованию улиц. Снесли в Киеве памятник Пушкину – вот уж кому-кому, но Пушкину сносить памятник, это же вообще кощунство! Кампания нацелена на то, чтобы сделать из людей невежд. То есть человек, который ни о чем не ведает, информацию не получает, становится рабом, который не понимает ничего», – пояснил губернатор.

Однако нести свет знаний, не омраченных русофобией, в школы Херсонщины некому. Дефицит учителей восполняют за счет не лояльных к России сограждан, которые ментально ближе к Западной Украине.

«Проблемы в школах есть. И дело в том, что учителя, которые остались, есть патриотично настроенные, проходят курсы, ездят на занятия на «большую землю». Но их недостаточно. И сейчас мы наблюдаем возвращение учителей, в том числе тех, кто думает по-другому. В своё время, после Великой Отечественной войны, в Херсонскую область, Николаевскую, частично Одесскую переселяли людей из Западной Украины. А у них свой менталитет. Они все изначально были против России, всё ждали возможность, когда им дадут поиздеваться над жителями Юго-Востока. И в школах это серьёзнейшая задача.

Мы работаем над этим. И Министерство образования Российской Федерации, и во многих вузах об этом думают. И администрация президента контролирует эту ситуацию. Главная задача – это специальная военная операция, но по достижению ее целей надо дать детям качественное образование и качественную информацию», – заключил Сальдо.