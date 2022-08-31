В школах Крыма увековечат память погибших за Родину героев-земляков

31.08.2022  19:55 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Вооруженные силы, Дзен, Крым, Образование, Общество, Политика, Россия, Русская Весна, Украина
Новости Украины

Школам Крыма будут присваивать имена погибших героев спецоперации на Украине, а на фасадах открывать мемориальные доски.

С 1 сентября школьная неделя будет начинаться с поднятия государственного флага и гимна России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Школам Крыма будут присваивать имена погибших героев спецоперации на Украине, а на фасадах открывать...

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«Я поддерживаю инициативу коллективов по присвоению школам имён ребят, участвовавших в специальной военной операции, проживавших в конкретном районе, – отметил глава Крыма Сергей Аксенов. – Дети должны знать тех, кто в нужную минуту не колеблясь выполнил свой воинский долг. Поэтому, считаю, что это хорошая практика. Царствия небесного нашим ребятам, они настоящие воины, и мы должны увековечить о них память».

Начало учебного года в пострадавшей от взрывов на аэродроме «Саки» школы поселка Новофедоровка пройдет в обычном режиме. К 1 сентября строители должны закончить ремонт кровли и окон. В селе Майском Джанкойского района, где в результате диверсии детонировал склад боеприпасов, торжественные линейки пройдут 5 сентября. С этого же дня учебный процесс будет идти в очном формате.

В течение сентября во всех школах по поручению главы Крыма пройдут встречи с героями России, героями Советского союза, кавалерами орденов мужества и славы для разъяснения детям целей и задач специальной военной операции.

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