В школах России введут единые программы по истории и по СВО

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Госдума РФ приняла сегодня в первом чтении законопроект, устанавливающий «золотой стандарт» образовательных программ для средних школ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроект вводит федеральные основные общеобразовательные программы (ФООМ), которые должны разрабатываться Минпросвещения и включать в себя единый учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов и дисциплин.

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«Родительское сообщество уже давно обращает внимание на сомнительное содержание некоторых учебников. Мы хотим в этом законопроекте исключить ситуации, когда в учебнике английского языка обнаруживается ссылка на порносайт, на картах Крым оказывается частью Украины, блокада Ленинграда преподносится как оборона, а всей истории Великой Отечественной войны уделяется 4 страницы. Такого быть не должно», – сказал вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Его поддержал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Что касается содержания учебников, это ключевой вопрос. Неоднократно в Госдуме поднимался вопрос об учебнике истории. Сейчас идет СВО. Мы обязательно включим эти вопросы. Так же как в предмете «Разговоры о важном». Цели и задачи СВО поставлены президентом. В каждом уроке на каждом этапе для каждого учащегося проговорим открыто, чтобы не было дезинформации, то есть тех фейков, которые стремятся расшатать нашу страну и наших школьников», – сказал Кравцов.

Ожидается, что единые программы будут введены уже в следующем году.