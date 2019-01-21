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21.01.2019, Севастополь, Галина Шершнева
 
Крым, Образование, Россия, Севастополь
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В школах Севастополя изучают крымско-татарский язык и не против ввести украинский

Крымско-татарский язык изучается в четырех школах Севастополя с охватом 237 человек. Они обеспечены научно-методической литературой и учебниками.

Об этом сообщает телеканал НТС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ранее никакой возможности изучать родной язык у нас не было. Впервые появилась такая возможность. От всех родителей большое спасибо», – сказал председатель объединения крымских татар Севастопольского региона «Ак-Яр» Энвер Мамутдинов.

По словам директора департамента образования правительства Севастополя Игоря Белозерова в бюджет города заложены средства на закупку учебников по украинскому языку, если в школах появятся желающие его изучать. Пока заявлений от родителей не поступало.

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