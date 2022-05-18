В школах Житомира больше не преподавать русский язык – мэрия города

В Житомире отпала необходимость изучения русского языка, поскольку все учителя дисциплины якобы выехали.

Об этом на брифинге заявил мэр города Сергей Сухомлин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, кто действительно защищает Украину – это европейские страны, США, Великобритания. Поэтому нашим детям более перспективно изучать иностранные языки именно этих стран, которые подставили плечо в такое тяжёлое время. Мы вчера это отработали с образованием, и мы будем выводить эти классы, у нас приблизительно 40 классов.

Сразу скажу, что есть закон о нацменьшинствах, но так совпало, что у нас все те учителя, которые учили русскому языку, наверное, выехали. И, может быть, у нас не будет возможности предоставить такую услугу, как изучение русского языка», – сказал Сухомлин.